Патрис Эвра и Роман Павлюченко отреагировали на совместный проект Нурмагомедова и Зеедорфа

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра и экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировали на совместный проект Хабиба Нурмагомедова и Кларенса Зеедорфа. Бывший чемпион UFC в лёгком весе Нурмагомедов основал вместе с экс-футболистом «Милана» и сборной Нидерландов Зеедорфом спортивную школу в Дубае и заявил в «Инстаграме», что они планирует создавать такие заведения по всему миру.
Эвра в комментарии к посту Хабиба написал: «Горжусь моими братьями». Павлюченко добавил: «Красавцы».
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.
Зеедорф становился победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами — «Аяксом» (1994/95), «Реалом» (1997/98) и «Миланом» (2002/03, 2006/07). В составе сборной Нидерландов он дважды завоевал бронзу чемпионатов Европы (2000, 2004).
- 3 ноября 2021
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