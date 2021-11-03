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Капризов забросил первую шайбу в сезоне, Роналду опять спас «МЮ». Главное к утру

Капризов забросил первую шайбу в сезоне, Роналду опять спас «МЮ». Главное к утру
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Капризов впервые в сезоне забил за «Миннесоту», Роналду продолжает всем доказывать, что его рано списывать со счетов, а «Ювентус» обеспечил себе место в 1/8 Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Первый в сезоне гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме матча с «Оттавой».

2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» благодаря дублю Роналду.

3. «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.

4. «Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Левандовски.

5. «Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.

6. Гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером».

7. Семак: арбитр был слишком строг, когда дал «Ювентусу» перебить пенальти.

8. Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов.

9. Радимов — об эмоциях Дзюбы: психовать — нормально, но можно было прикрыть рот руками.

10. Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой».

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