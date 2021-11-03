Капризов забросил первую шайбу в сезоне, Роналду опять спас «МЮ». Главное к утру

Капризов впервые в сезоне забил за «Миннесоту», Роналду продолжает всем доказывать, что его рано списывать со счетов, а «Ювентус» обеспечил себе место в 1/8 Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Первый в сезоне гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме матча с «Оттавой».
2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» благодаря дублю Роналду.
3. «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.
4. «Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Левандовски.
5. «Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.
6. Гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером».
7. Семак: арбитр был слишком строг, когда дал «Ювентусу» перебить пенальти.
8. Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов.
9. Радимов — об эмоциях Дзюбы: психовать — нормально, но можно было прикрыть рот руками.
10. Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой».
- 3 ноября 2021
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