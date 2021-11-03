Гасперини: без магии Роналду было бы лучше

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Я чувствую себя хорошо, это был фантастический вечер. Очевидно, что без магии Роналду было бы лучше, но мы наконец-то смогли порадовать наших болельщиков, ведь мы играли с одним из крупнейших клубов Европы.

Мы очень горды, на 80 процентов счастливы и на 20 процентов сожалеем, что упустили победу в самом конце. У нас всё ещё есть шансы на выход в плей-офф, и мы гордимся тем, что так хорошо сыграли с «Манчестер Юнайтед», — цитирует Гасперини Football Italia.

«Юнайтед» набрал 7 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы группы F Лиги чемпионов. «Аталанта» (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Вильярреал» (7) и «Янг Бойз» (3).