Луческу: думаю, «Барселона» выйдет из группы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1) заявил, что каталонцы близки к выходу из группы.
«Игроки «Барселоны» проявили себя очень хорошо, сыграв, возможно, лучший свой матч на этом этапе. Гонсалес, Гави, Фати, Гарсия – это игроки будущего. Думаю, «Барселона» выйдет в весеннюю часть турнира, это важно для молодёжи. Они стояли не на жизнь, а на смерть.
В первом матче с «Барселоной» нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот.
Моменты, которые создала «Барселона» в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с «Баварией» будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо», — сказал Луческу на пресс-конференции.
«Барселона» набрала 6 очков и занимает второе место в группе Е. На 2 очка отстаёт «Бенфика» (4).
- 3 ноября 2021
-
09:59
-
09:58
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:10
-
09:03
-
08:37
-
08:13
-
07:52
-
06:57
-
05:56
-
05:12
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:05
-
03:49
-
03:30
-
02:50
-
02:35
-
02:25
-
02:17
-
02:01
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:40
-
01:35
-
01:30
-
01:21
-
01:18
-
01:09
-
01:08