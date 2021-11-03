Луческу: думаю, «Барселона» выйдет из группы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1) заявил, что каталонцы близки к выходу из группы.

«Игроки «Барселоны» проявили себя очень хорошо, сыграв, возможно, лучший свой матч на этом этапе. Гонсалес, Гави, Фати, Гарсия – это игроки будущего. Думаю, «Барселона» выйдет в весеннюю часть турнира, это важно для молодёжи. Они стояли не на жизнь, а на смерть.

В первом матче с «Барселоной» нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот.



Моменты, которые создала «Барселона» в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с «Баварией» будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо», — сказал Луческу на пресс-конференции.

«Барселона» набрала 6 очков и занимает второе место в группе Е. На 2 очка отстаёт «Бенфика» (4).