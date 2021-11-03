«Это нечто особенное». Левандовски – о своём историческом достижении в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал своё историческое достижение в Лиге чемпионов. Напомним, форвард превзошёл нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Ему удалось быстрее всех забить 80 голов в этом турнире — за 100 матчей.
«Не знаю, можно ли назвать вечер идеальным. Всё-таки я не смог забить пенальти. Но я не переживаю по поводу этого. Я просто выбрал неправильное решение. Вратарь уже был на земле, но я не так и не смог найти нужный угол Всякое случается. К счастью, мы забили ещё несколько голов, в том числе и я. Мы взяли три очка и одержали уверенную победу.
Я почувствовал энергию сотой игры в Лиге чемпионов. Никогда не думал, что проведу так много игр в этом турнире, забью так много голов и отдам так много передач. Это нечто особенное», — цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».
В матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. На счету Роберта Левандовски хет-трик, при этом поляк не реализовал пенальти.
- 3 ноября 2021
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