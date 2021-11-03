Жезуш: «Бавария» почти всегда забивает по четыре-пять голов

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал поражение в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (2:5).



«Они почти всегда забивают по четыре-пять голов. Мы не уезжаем отсюда довольными, но два забитых мяча здесь — хороший результат. В нашей стратегии есть положительные моменты», — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.

Встреча группы Е прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. По голу в составе мюнхенского клуба забили Серж Гнабри и Лерой Зане. Польский форвард Роберт Левандовски оформил хет-трик. В составе португальцев голами отметились Морато и Дарвин Нуньес.



«Бавария» в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1).