Фати – о Лиге чемпионов: теперь судьба «Барселоны» в наших руках

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями после победы в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0). Он записал на свой счёт единственный забитый мяч в этом матче.



«Это важнейшая победа, и мы очень ей рады. Нам пришлось бороться за этот успех, но теперь наша судьба снова в наших руках. Впереди «Бенфика». Затем – «Бавария». Мы выложимся по полной в этих двух матчах. Понимали, что это жизненно важная неделя для нас. В плане физики я ещё не готов на все сто процентов, но от матча к матчу прибавляю», – цитирует Фати пресс-служба УЕФА.



«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются мюнхенская «Бавария» (12) и «Бенфика» (4).