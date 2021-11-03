Фати – о Лиге чемпионов: теперь судьба «Барселоны» в наших руках

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями после победы в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0). Он записал на свой счёт единственный забитый мяч в этом матче.
«Это важнейшая победа, и мы очень ей рады. Нам пришлось бороться за этот успех, но теперь наша судьба снова в наших руках. Впереди «Бенфика». Затем – «Бавария». Мы выложимся по полной в этих двух матчах. Понимали, что это жизненно важная неделя для нас. В плане физики я ещё не готов на все сто процентов, но от матча к матчу прибавляю», – цитирует Фати пресс-служба УЕФА.
«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются мюнхенская «Бавария» (12) и «Бенфика» (4).
- 3 ноября 2021
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