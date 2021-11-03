«Он невероятен». Гари Линекер отреагировал на дубль Роналду в матче с «Аталантой»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на дубль форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). Свой второй гол 36-летний португалец забил на 91-й минуте.
«Он невероятен. Криштиану Роналду вновь сделал это. Один из лучших форвардов в истории футбола. Выдающийся игрок», — написал Линекер в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Аталанта» (5) располагается на третьей позиции. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Уле-Гуннара Сульшера идёт пятой.
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Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»:
- 3 ноября 2021
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