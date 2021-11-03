Тер Штеген: с «Динамо» был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).
«Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у «Динамо» были моменты, но так всегда будет. В целом, мы хорошо сыграли, и я доволен.
Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу Фати стать ещё более выдающимся нападающим. Речь идёт о позиционной игре. Но сегодня он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.
Нам пора расти. В эти выходные у нас будет важнейшая игра с «Сельтой», но здоровье всегда важнее спорта, а самочувствие Куна Агуэро было жизненно важно для всех нас. Мы все надеемся, что он восстановится как можно скорее. Но самое главное, чтобы он оставался здоров», — приводит слова тер Штегена пресс-служба УЕФА.
- 3 ноября 2021
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