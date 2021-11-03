«В стиле Майкла Джордана». Сульшер – о втором мяче Роналду в ворота «Аталанты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на гол нападающего Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2), забитый на 91-й минуте.



«Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это именно он. Криштиану — лучший бомбардир в истории. Мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за «МЮ», но он проделал отличную работу. Второй гол Роналду — в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются.



Иногда мы играем намного лучше, чем в матче с «Аталантой», но качество со временем придёт, если команда будет действовать с таким же отношением к делу, как и в этой игре», — цитирует Сульшера Goal.