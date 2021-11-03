Вернидуб: дома с «Интером» хочется показать футбол лучше, чем на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Интером».
«Мы все в ожидании матча с „Интером“. Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем мы показали в Милане на „Сан-Сиро“. Надеюсь, ребята успели восстановиться и завтра команда покажет свой максимум.
Да, в первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки. Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята всё понимают, я в них уверен.
В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Завтра мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии", — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.
«Шериф» сыграет с «Интером» сегодня, 3 ноября, начало матча — в 23:00 мск.
- 3 ноября 2021
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