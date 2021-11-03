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Линекеру предложили называть Роналду лучшим форвардом в истории. Гари ответил

Линекеру предложили называть Роналду лучшим форвардом в истории. Гари ответил
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер отреагировал на реплику журналиста и телеведущего Пирса Моргана по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. После дубля португальца в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) Линекер написал в своём «твиттере», что считает Роналду одним из лучших форвардов в истории футбола. Морган обратился к Гари, предложив тому называть Криштиану не «одним из», а просто лучшим нападающим в истории.

«Что касается забитых мячей, то он на одном уровне с Пеле, Мюллером, Ди Стефано и Месси. Сложно сравнивать футболистов из разных эпох, правила меняются, а условия в значительной степени благоприятствуют современным игрокам», — ответил Линекер.

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Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»:

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