Линекеру предложили называть Роналду лучшим форвардом в истории. Гари ответил

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер отреагировал на реплику журналиста и телеведущего Пирса Моргана по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. После дубля португальца в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) Линекер написал в своём «твиттере», что считает Роналду одним из лучших форвардов в истории футбола. Морган обратился к Гари, предложив тому называть Криштиану не «одним из», а просто лучшим нападающим в истории.
«Что касается забитых мячей, то он на одном уровне с Пеле, Мюллером, Ди Стефано и Месси. Сложно сравнивать футболистов из разных эпох, правила меняются, а условия в значительной степени благоприятствуют современным игрокам», — ответил Линекер.
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Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»:
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