В РПЛ рассказали о ситуации с проведением матча «Динамо» — «Краснодар»

В Российской Премьер-Лиге прокомментировали нынешнюю ситуацию с проведением матча 14-го тура «Динамо» — «Краснодар».

«Российская Премьер-Лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября, под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Ранее Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, близкие к Российской Премьер-Лиге и «Спартаку». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться в Москве 6 ноября.