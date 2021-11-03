В РПЛ рассказали о ситуации с проведением матча «Динамо» — «Краснодар»
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В Российской Премьер-Лиге прокомментировали нынешнюю ситуацию с проведением матча 14-го тура «Динамо» — «Краснодар».
«Российская Премьер-Лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября, под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.
Ранее Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, близкие к Российской Премьер-Лиге и «Спартаку». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться в Москве 6 ноября.
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