Бывший футболист «Торпедо» Янец в тяжёлом состоянии после операции на сердце

Бывший советский футболист Григорий Янец, выступавший за «Торпедо» и ЦСКА, находится в реанимации в тяжёлом состоянии после операции на сердце, сообщает Mash.

73-летний Янец попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последнее время его беспокоили головокружения и одышка. Врачи провели обследование и диагностировали кальциноз аортального клапана. Медики провели операцию по протезированию аортального клапана. Бывшему футболисту разъяснили возможные осложнения и риски. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Помимо «Торпедо» и ЦСКА, Григорий Янец выступал за «Молдову», «Таврию» и «Нистру». В сезоне-1967/1968 стал обладателем Кубка СССР. После завершения выступлений работал тренером.