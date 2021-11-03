Бывший футболист «Торпедо» Янец в тяжёлом состоянии после операции на сердце
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Бывший советский футболист Григорий Янец, выступавший за «Торпедо» и ЦСКА, находится в реанимации в тяжёлом состоянии после операции на сердце, сообщает Mash.
73-летний Янец попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последнее время его беспокоили головокружения и одышка. Врачи провели обследование и диагностировали кальциноз аортального клапана. Медики провели операцию по протезированию аортального клапана. Бывшему футболисту разъяснили возможные осложнения и риски. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Помимо «Торпедо» и ЦСКА, Григорий Янец выступал за «Молдову», «Таврию» и «Нистру». В сезоне-1967/1968 стал обладателем Кубка СССР. После завершения выступлений работал тренером.
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