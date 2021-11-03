Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйбьерг помог мужчине, потерявшему сознание после матча с «Манчестер Юнайтед»

Хёйбьерг помог мужчине, потерявшему сознание после матча с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг помог мужчине, который потерял сознание после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Хёйбьерг собирался покинуть территорию стадиона, но увидел мужчину, который упал на землю. Полузащитник выбежал из автомобиля и бросился к пострадавшему, оказав ему первую помощь. После этого мужчина был доставлен в больницу. Сам Хёйбьерг не стал придавать значения своему поступку, он заявил, что просто сделал то, что должен был.

Напомним, Пьер-Эмиль Хёйбьерг был очевидцем инцидента, который произошёл с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист рухнул на газон прямо во время матча. Его удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021