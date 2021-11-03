Хёйбьерг помог мужчине, потерявшему сознание после матча с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг помог мужчине, который потерял сознание после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).



Хёйбьерг собирался покинуть территорию стадиона, но увидел мужчину, который упал на землю. Полузащитник выбежал из автомобиля и бросился к пострадавшему, оказав ему первую помощь. После этого мужчина был доставлен в больницу. Сам Хёйбьерг не стал придавать значения своему поступку, он заявил, что просто сделал то, что должен был.



Напомним, Пьер-Эмиль Хёйбьерг был очевидцем инцидента, который произошёл с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист рухнул на газон прямо во время матча. Его удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.