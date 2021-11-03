«Аль-Садд» выдвинул «Барселоне» новые условия по переговорам с Хави

«Аль-Садд» отказался идти на уступки в переговорах с «Барселоной» по поводу главного тренера катарского клуба Хави, сообщает AS. Ранее стало известно, что за переход «сине-гранатовые» должны будут выплатить неустойку в размере € 1 млн.

Также катарский клуб потребовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Недовольство вызвано тем, что ранее функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.