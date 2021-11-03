Эмери: победой над «Янг Бойз» мы подтвердили, что есть шанс дойти до финала ЛЧ

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери заявил, что испанская команда может дойти финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Победой „Янг Бойз“ мы подтвердили, что у нас есть шанс дойти до финала в этой Лиге чемпионов», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Янг Бойз». Хозяева одержали победу – 2:0. Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился полузащитник Этьен Капу. На 89-й минуте нападающий Арно Груневелд с передачи Капу удвоил преимущество «Вильярреала».



После четырёх матчей «Вильярреал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Янг Бойз» (3) – на 4-м месте. Соперниками команд в группе F являются «Аталанта» (5) и «Манчестер Юнайтед» (7).