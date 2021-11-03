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Скоулз – о Погба: он и в 35 лет продолжит делать дурацкие вещи

Скоулз – о Погба: он и в 35 лет продолжит делать дурацкие вещи
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре полузащитника клуба Поля Погба.

«Погба нуждается в том, чтобы быть под постоянным присмотром. Это должен быть кто-то, кого он уважает. Кто-то опытный всегда должен быть рядом. Сколько ему лет? 28 – он уже опытный футболист. Но он один из тех, кто и в 35 лет останется таким же. Он и дальше будет делать дурацкие вещи – он такой жеребец, катает мяч, притягивая внимание людей и демонстрируя, какой он сильный и техничный.

В случае с Погба самое важное – концентрация. Иногда он просто погружается в мир грёз. Когда он играл в «Ювентусе», то был прекрасен, поэтому «Манчестер Юнайтед» и принял решение его купить. Вокруг него были опытные парни – Пирло, Буффон, Кьеллини, Бонуччи – и агрессивный тренер. Ему будет нужен такой подход до 35 лет», – цитирует Скоулза Daily Mail.

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