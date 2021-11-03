Помазан: помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему. Надеюсь, он об этом не вспомнит

Вратарь «Чайки» Евгений Помазан в преддверии кубкового матча с «Балтикой» рассказал об общении с Сергеем Игнашевичем в ЦСКА.
«В Калининграде я провёл три прекрасных года. Этот город не просто стал для меня родным. Скажу больше: после окончания карьеры я планирую остаться там жить. Но это всё лирика – мы приедем биться за выход в четвертьфинал.
После ухода из «Балтики» я не так пристально слежу за командой. Видел, что они начали чемпионат не так здорово, но с приходом Сергея Игнашевича стали набирать очки, подниматься в таблице. Значит, что-то поменялось в лучшую сторону.
Игнашевича я прекрасно помню по времени в ЦСКА. О нём могу сказать только тёплые слова. Как старший товарищ, он всегда подсказывал, как правильно поступить на поле и за его пределами. Моя позиция обязывала иногда пихать ему в играх и на тренировках, но будем надеяться, что об этом он не вспомнит, ха-ха», — приводит слова Помазана пресс-служба «Чайки».
- 3 ноября 2021
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