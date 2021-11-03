Встреча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» всё-таки пройдет в Москве, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.



Накануне «Динамо» получило письмо от Роспотребнадзора с запретом на проведение матча даже без зрителей. Но Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига все же достигли согласия с ведомством и городом. Игра будет проведена на «ВТБ Арене» в эту субботу при 30 процентах посещаемости. По информации источника, скорее всего, воскресное дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится при тех же условиях.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Москве был введён локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.