Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав: годы, проведённые в ЦСКА, были великолепны

Вагнер Лав: годы, проведённые в ЦСКА, были великолепны
Комментарии

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился мнением о времени, проведённом в московском ЦСКА.

«Статус легенды в российском футболе? Это почти не заметно. Возможно, из-за почти полного отсутствия сейчас волос на голове. Я чувствовал, что хорошо делаю свою работу в ЦСКА. Выиграл немало трофеев, где-то 15-16. Проведённые в ЦСКА годы были великолепны, просто невероятны. В моём понимании, легенда — серьёзный статус, и меня даже несколько удивляет, что меня там считают легендой. При этом мне очень приятно, я счастлив получить признание в качестве легенды клуба.

Здесь любят футбол, но на улице я чувствую себя спокойно. Периодически ко мне подходят и восклицают «Ого! Ты же Вагнер Лав из ЦСКА? Можно сфотографироваться?» Приятно чувствовать такое тёплое отношение. Всегда хочется ответить взаимностью — игрой, голами и титулами. Именно поэтому я хочу ещё немного повременить с завершением карьеры», — приводит слова Вагнера пресс-служба УЕФА.

Новость по теме
Вагнер Лав отреагировал на информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021