Вагнер Лав: годы, проведённые в ЦСКА, были великолепны

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился мнением о времени, проведённом в московском ЦСКА.

«Статус легенды в российском футболе? Это почти не заметно. Возможно, из-за почти полного отсутствия сейчас волос на голове. Я чувствовал, что хорошо делаю свою работу в ЦСКА. Выиграл немало трофеев, где-то 15-16. Проведённые в ЦСКА годы были великолепны, просто невероятны. В моём понимании, легенда — серьёзный статус, и меня даже несколько удивляет, что меня там считают легендой. При этом мне очень приятно, я счастлив получить признание в качестве легенды клуба.

Здесь любят футбол, но на улице я чувствую себя спокойно. Периодически ко мне подходят и восклицают «Ого! Ты же Вагнер Лав из ЦСКА? Можно сфотографироваться?» Приятно чувствовать такое тёплое отношение. Всегда хочется ответить взаимностью — игрой, голами и титулами. Именно поэтому я хочу ещё немного повременить с завершением карьеры», — приводит слова Вагнера пресс-служба УЕФА.