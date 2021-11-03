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В «Динамо» прокомментировали решение Роспотребнадзора по матчу с «Краснодаром»

В «Динамо» прокомментировали решение Роспотребнадзора по матчу с «Краснодаром»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с проведением матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Сегодня наш клуб при активной поддержке РФС и РПЛ обратился ещё раз с официальным запросом в федеральный Роспотребнадзор о возможности проведения матча с «Краснодаром» в Москве. В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своём домашнем стадионе с допуском 30% от вместимости стадиона для зрителей, имеющих QR-код. Здоровье и безопасность людей для всех нас на первом месте. Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию. Также хочу от лица «Динамо» поблагодарить коллег из РФС и РПЛ, которые оперативно включились в процесс согласования и помогли нам в этой ситуации», — цитирует Пивоварова пресс-служба «Динамо».

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