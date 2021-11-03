Вагнер Лав: Бердыев очень умён, и я могу многому у него научиться

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился мнением о главном тренере казахстанской команды Курбане Бердыеве.
«Представлял ли, что однажды Бердыев будет моим тренером, тем более в Казахстане? Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Не представлял даже, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший наставник соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так всё сошлось.
Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умён, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, я попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он. Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе», — приводит слова Вагнера пресс-служба УЕФА.
Напомним, Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» в конце августа 2021 года.
- 3 ноября 2021
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