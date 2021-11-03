«Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави

«Барселона» пошла на уступки в переговорах с «Аль-Саддом» и согласилась заплатить компенсацию за уход главного тренера катарской команды Хави, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Каталонцы заплатят катарцам € 1 млн и в ближайшие дни завершат подписание Хави. Специалист полностью согласовал условия контракта.
Перед этим «Аль-Садд» отказывался идти на уступки в переговорах с «Барселоной». Ранее стало известно, что за переход тренера «сине-гранатовые» должны будут выплатить неустойку в размере € 1 млн. Также катарский клуб требовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Недовольство было вызвано тем, что функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.
Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.
- 3 ноября 2021
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