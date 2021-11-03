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Экс-вратарь «Спартака» Прудников: оставил бы Максименко. Он не виноват в 1:7 от «Зенита»

Экс-вратарь «Спартака» Прудников: оставил бы Максименко. Он не виноват в 1:7 от «Зенита»
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Бывший вратарь и тренер «Спартака» Алексей Прудников поделился мнением о вратарской линии клуба.

«Я бы оставил в составе Максименко. В семи мячах от «Зенита» его винить не стоит. При чём тут Максименко, если защитники творят такие «чудеса»? Если слушать комментаторов, то виноват он. А если судить профессионально, то всё совсем по-другому. Максименко уже играл с этой командой, знает манеру действий соперника. А статистику не берите. Важно, в какой команде ты играешь. Если бы Максименко так же играл в команде не с таким громким названием, то его бы хвалили. А в «Спартаке» он всегда на виду, поэтому им недовольны. Парень молодой, ещё всё впереди», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ближайший матч «Спартака» с «Лестер Сити» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.

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