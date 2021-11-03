«Реал» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Шахтёр». Встреча группы D пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Шахтёр».



Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Орельен Бертомье и Бенжамен Паже. Резервный судья — Жереми Пиньяр.



«Реал» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».