«Реал» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Шахтёр». Встреча группы D пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Шахтёр».
Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Орельен Бертомье и Бенжамен Паже. Резервный судья — Жереми Пиньяр.
«Реал» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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