Юрген Клопп: я не собираюсь жать руку Симеоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне о тренерских рукопожатиях после матча.

«Я не собираюсь жать руку Симеоне. Если бы я знал, что ему не нравится пожимать руки после игры, я бы даже не попытался дотронуться до него. Я подошёл к нему, протянул руку, в этом не было необходимости, мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожмёт мне руку, никаких проблем. Я думаю, мы будем стучать кулаками перед матчем. То, что он так долго делает в «Атлетико», является абсолютным исключением. Он лидирует в одной из главных лиг, сезон за сезоном. Это действительно впечатляет», — цитирует Клоппа RMC Sport.

Игра «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня и начнётся в 23:00 по московскому времени.