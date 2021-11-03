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Юрген Клопп: я не собираюсь жать руку Симеоне

Юрген Клопп: я не собираюсь жать руку Симеоне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне о тренерских рукопожатиях после матча.

«Я не собираюсь жать руку Симеоне. Если бы я знал, что ему не нравится пожимать руки после игры, я бы даже не попытался дотронуться до него. Я подошёл к нему, протянул руку, в этом не было необходимости, мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожмёт мне руку, никаких проблем. Я думаю, мы будем стучать кулаками перед матчем. То, что он так долго делает в «Атлетико», является абсолютным исключением. Он лидирует в одной из главных лиг, сезон за сезоном. Это действительно впечатляет», — цитирует Клоппа RMC Sport.

Игра «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня и начнётся в 23:00 по московскому времени.

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