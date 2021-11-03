Ловрен — о поражении «Зенита» в матче с «Ювентусом»: каждая неудача — это урок

Защитник «Зенита» Деян Ловрен после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (2:4) поблагодарил болельщиков за поддержку санкт-петербургского клуба.



«Каждая неудача — это урок. Если ты не готов потерпеть неудачу, ты не готов к успеху. Выше голову и вперёд! Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

Туринский «Ювентус» в 4 матчах набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с «Мальмё». Встреча пройдёт 23 ноября.