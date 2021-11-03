Сульшер: Роналду в свои 36 лет находится в прекрасной физической форме

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о физической форме форварда Криштиану Роналду.

«У всех нас есть свои роли и обязанности. Конечно, Криштиану является лидером в команде, но это то, что он делает. Он забивает голы. Для меня Криштиану становится всё лучше и лучше. Он играет всё более ключевую роль в построении атак. Вы знаете, что у него не было надлежащей предсезонной подготовки, а он в свои 36 лет находится в прекрасной форме. Мы должны осмотреть Варана завтра. Но на бегу он почувствовал, что потянул подколенное сухожилие, поэтому решил не рисковать. На первый взгляд всё выглядит не очень хорошо, но мы снова оценим состояние его здоровья завтра и сделаем выводы», — цитирует Сульшера Sky Sports.