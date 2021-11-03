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Хави хочет видеть в «Барселоне» Холанда, Погба и Ольмо

Хави хочет видеть в «Барселоне» Холанда, Погба и Ольмо
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Испанский экс-футболист Хави, который в скором времени может возглавить «Барселону», уже рассказал руководству каталонского клуба о игроках, которых хочет видеть в обойме своей команды. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда из немецкой «Боруссии» Дортмунд, Поля Погба из английского «Манчестер Юнайтед» и Дани Ольмо из «РБ Лейпциг». Интересы Погба и Холанда представляет агент Мино Райола, поддерживающий хорошие отношения с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой. Это может положительно повлиять на ход переговоров.

Холанд – главная цель для Хави и для Лапорты. Следующим летом норвежского нападающего можно будет выкупить за € 75 млн.

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