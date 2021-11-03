Защитник «Динамо» Гильермо Варела признан игроком месяца команды в октябре
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Защитник московского «Динамо» уругваец Гильермо Варела был признан лучшим игроком месяца команды в октябре. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
За защитника «Динамо», который выходил в стартовом составе во всех четырёх встречах Российской Премьер-Лиги, свои голоса отдали 34% участников опроса. На втором месте оказался Константин Тюкавин (22,50 %), на третьем — Арсен Захарян (21,34 %). В июле и августе игроком месяца признавался Себастиан Шиманьски, в сентябре – Игорь Лещук.
Московское «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ. Команда Сандро Шварца набрала 23 очка в 13-и играх чемпионата, одержав 7 побед, потерпев 4 поражения и дважды сыграв вничью, суммарно забив 21 гол, а пропустив 16.
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