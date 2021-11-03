Игрок «Галатасарая» Маркан: тренер наилучшим образом подготовил нас к игре с «Локомотивом»

Защитник «Галатасарая» Маркан поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Локомотивом».
«У нас прежние цели на завтрашний матч. Мы собираемся сделать то, что делали в течение трёх игр, в защите и в нападении. Конечно, в турецком чемпионате можно как-то компенсировать неудачи, но в Европе это может быть невозможно. Мы выйдем на поле с этой установкой. Тренер подготовил нас наилучшим образом. В обороне это будет «Галатасарай», который хорошо играет один на один и делает хороший результат. Как и в первых трёх матчах, «Галатасарай» будет играть компактно. Думаю, если мы не дадим сопернику множество возможностей забить, будем хорошо играть один на один, то обязательно забьём», — приводит слова Маркана пресс-служба «Галатасарая».
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Галатасарай» — «Локомотив» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:45 мск.
- 3 ноября 2021
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