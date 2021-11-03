Жозе Моуринью — о поражении от «Будё-Глимта»: не надо паниковать и винить друг друга

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал оценку разгромному поражению в гостевом матче группового этапа Лиги конференций от норвежского «Будё-Глимта» (1:6).
«Мы хотим выиграть в следующих играх Лиги конференций, чтобы вернуться на первое место в группе. Матч с норвежцами мы не забыли. Отмечу, что команда делала неправильно всё. Не хочу брать вину на себя или перекладывать её на кого-то из игроков. Очевидно, что играет не кто-то один. Я был взволнован перед игрой, но я не боялся самого матча или соперника. Я боялся плохого качества поля, травм и усталости моих игроков, но никак не поражения. В таких играх либо ошибаются все, либо никто не ошибается. Не надо паниковать и винить друг друга, завтра мы всё ещё будем находиться в структуре одного клуба», — цитирует Моуриньо Sky Sport Italia.
- 3 ноября 2021
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:02
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:22
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:22