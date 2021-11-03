Жозе Моуринью — о поражении от «Будё-Глимта»: не надо паниковать и винить друг друга

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал оценку разгромному поражению в гостевом матче группового этапа Лиги конференций от норвежского «Будё-Глимта» (1:6).

«Мы хотим выиграть в следующих играх Лиги конференций, чтобы вернуться на первое место в группе. Матч с норвежцами мы не забыли. Отмечу, что команда делала неправильно всё. Не хочу брать вину на себя или перекладывать её на кого-то из игроков. Очевидно, что играет не кто-то один. Я был взволнован перед игрой, но я не боялся самого матча или соперника. Я боялся плохого качества поля, травм и усталости моих игроков, но никак не поражения. В таких играх либо ошибаются все, либо никто не ошибается. Не надо паниковать и винить друг друга, завтра мы всё ещё будем находиться в структуре одного клуба», — цитирует Моуриньо Sky Sport Italia.