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Жозе Моуринью — о поражении от «Будё-Глимта»: не надо паниковать и винить друг друга

Жозе Моуринью — о поражении от «Будё-Глимта»: не надо паниковать и винить друг друга
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал оценку разгромному поражению в гостевом матче группового этапа Лиги конференций от норвежского «Будё-Глимта» (1:6).

«Мы хотим выиграть в следующих играх Лиги конференций, чтобы вернуться на первое место в группе. Матч с норвежцами мы не забыли. Отмечу, что команда делала неправильно всё. Не хочу брать вину на себя или перекладывать её на кого-то из игроков. Очевидно, что играет не кто-то один. Я был взволнован перед игрой, но я не боялся самого матча или соперника. Я боялся плохого качества поля, травм и усталости моих игроков, но никак не поражения. В таких играх либо ошибаются все, либо никто не ошибается. Не надо паниковать и винить друг друга, завтра мы всё ещё будем находиться в структуре одного клуба», — цитирует Моуриньо Sky Sport Italia.

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