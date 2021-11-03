«Реал» — «Шахтёр»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Шахтёра» на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы D пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Шахтёр».
«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Карвахаль, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Бензема.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Патрик, Тете, Мудрик, Фернандо.
«Реал» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
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