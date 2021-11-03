«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Атлетико». Встреча группы В пройдёт на стадионе «Энфилде» в Ливерпуле (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетико».



Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный судья — Деннис Хиглер.



«Ливерпуль» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Атлетико» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (4) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».