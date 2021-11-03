Руй Витория: команда, которая забивает три «Лестеру», должна побеждать

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Лестером» в рамках Лиги Европы. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Момент не очень хороший. Мы пытались выиграть, но у нас не получилось этого сделать. Но мы профессионалы: мы должны быстро пройти это и готовиться к следующей игре. Несмотря на то, что время сейчас не самое лучшее, мы будем выкладываться по полной. У нас серьёзный соперник.

Я не могу сказать, что встреча с болельщиками прошла негативно. Они высказали свои пожелания, мы сказали своё. Мы знаем, почему не победили в прошлой игре, что сделали не так. Завтра у нас будет другая стратегия: нам нужно быть более собранными, обращать внимание на маленькие детали. Команда, которая забивает три «Лестеру», должна побеждать. Но в концовке мы пропустили гол, который не должны были. Умяров прилетел вместе с командой, но неизвестно, будет ли он играть. Может, он останется на скамейке запасных или сыграет – будем смотреть по ситуации», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.