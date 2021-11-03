«Спартак» поздравил Унаи Эмери с днём рождения

Пресс-служба «Спартака» на странице клуба в «Твиттере» опубликовала пост с поздравлением бывшего главного тренера красно-белых Унаи Эмери, ныне возглавляющего «Вильярреал». Сегодня, 3 ноября, испанскому специалисту исполняется 50 лет.



«Поздравляем с днём рождения бывшего тренера «Спартака» Унаи Эмери, которому сегодня исполняется 50 лет!» — говорится в сообщении.



Напомним, Эмери возглавлял московский «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Испанец также работал в таких клубах, как «Лорка Депортива», «Альмерия», «Валенсия», «Севилья», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». В июле 2020 года Эмери стал главным тренером «Вильярреала», вместе с которым стал победителем Лиги Европы УЕФА в сезоне-2020/2021.

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