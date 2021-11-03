Карим Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Шахтёр». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Этот гол стал 1000-м для мадридского клуба в Лиге чемпионов. «Реал» стал первым клубом, который достиг этой отметки в турнире.
«Реал» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
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