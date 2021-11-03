Умяров тренируется в общей группе «Спартака» в преддверии матча Лиги Европы с «Лестером»

Сегодня, 3 ноября, футболисты «Спартака» проводят тренировку на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
Все игроки «Спартака», прибывшие в Англию, принимают участие в тренировке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Защитник красно-белых Николай Рассказов начал тренировку отдельно от общей группы. Вместе с командой занимается и полузащитник Наиль Умяров, который в октябре получил повреждение в расположении молодёжной сборной России.
Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
- 3 ноября 2021
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