Юлиан Нагельсман назвал Роберта Левандовски лучшим нападающим мира

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил игру нападающего Роберта Левандовски в матче с «Бенфикой», который завершился со счётом 5:2.
«Роберт ещё долго останется лучшим нападающим мира. Он не должен ограничиваться только своими голами в этой игре, но, конечно, он показал силу своего характера и постоянное стремление забить», — цитирует Нагельсмана Goal.com.
В этом сезоне 33-летний форвард забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах. «Бавария» в 4 матчах Лиги чемпионов набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
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