«Ливерпуль» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Атлетико» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы В пройдёт на стадионе «Энфилде» в Ливерпуле (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетико».



«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Александре-Арнольд, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Жота.



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке, Корреа, Карраско, Триппьер, Феликс, Суарес.

«Ливерпуль» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Атлетико» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (4) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».