Мбаппе, Неймар и Ди Мария выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен-Жермен» и немецким «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и начнётся в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Гейе, Перейра, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
«Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Мулере, Лаймер, Адамс, Анхелиньо, Нкунку, Хальстенберг, Форсберг.
Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему будут помоагть ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — Фредрик Клитте.
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