Мбаппе, Неймар и Ди Мария выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен-Жермен» и немецким «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Гейе, Перейра, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

«Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Мулере, Лаймер, Адамс, Анхелиньо, Нкунку, Хальстенберг, Форсберг.

Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему будут помоагть ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — Фредрик Клитте.