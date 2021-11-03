«Боруссия» Д — «Аякс»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Аякса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 3 ноября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча — в 23:00 мск.



«Боруссия» Д: Кобель, Мёнье, Хуммельс, Аканджи, Витсель, Беллингем, Вольф, Азар, Ройс, Брандт, Тиггес.



«Аякс»: Пасвеер, Мартинес, Тимбер, Блинд, Мазрауи, Бергхейс, Гравенберх, Альварес, Тадич, Алле, Антони.

Амстердамский «Аякс» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (6) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе С в Лиге чемпионов являются «Спортинг» (3) и «Бешикташ» (0).