«Боруссия» Д — «Аякс»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Аякса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 3 ноября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча — в 23:00 мск.
«Боруссия» Д: Кобель, Мёнье, Хуммельс, Аканджи, Витсель, Беллингем, Вольф, Азар, Ройс, Брандт, Тиггес.
«Аякс»: Пасвеер, Мартинес, Тимбер, Блинд, Мазрауи, Бергхейс, Гравенберх, Альварес, Тадич, Алле, Антони.
Амстердамский «Аякс» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (6) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе С в Лиге чемпионов являются «Спортинг» (3) и «Бешикташ» (0).
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