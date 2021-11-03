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Дубль Бензема принёс «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром»
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Результативную передачу отдал форвард мадридцев Винисиус Жуниор. На 39-й минуте нападающий «Шахтёра» Фернандо сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Алана Патрика. На 61-й минуте игры Бензема оформил дубль. Автором голевой передачи вновь стал Винисиус.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4).

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 20:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Бензема – 14'   1:1 Фернандо – 39'   2:1 Бензема – 61'
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