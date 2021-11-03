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Генеральный директор «Аль-Садда»: не можем позволить Хави уйти в важный момент сезона

Генеральный директор «Аль-Садда»: не можем позволить Хави уйти в важный момент сезона
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Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али высказался по поводу возможного ухода главного тренера катарского клуба Хави в «Барселону».

«Позиция клуба была ясна с самого начала — мы стремимся сохранить нашего тренера Хави. Мы не можем позволить ему уйти в такой важный момент сезона», — приводит слова Аль-Али пресс-служба «Аль-Садда».

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанского специалиста есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов. Напомним, «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави. Неустойка составляет € 1 млн.

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