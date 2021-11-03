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Рафаэль Варан пропустит ноябрьские матчи сборной Франции в отборе ЧМ-2022 из-за травмы

Рафаэль Варан пропустит ноябрьские матчи сборной Франции в отборе ЧМ-2022 из-за травмы
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за травмы, сообщает L'Equipe.

Напомним, французский футболист получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (2:2) и был заменён на 38-й минуте встречи.

По информации источника, у Варана диагностирована травма подколенного сухожилия. Восстановление защитника займёт от трёх до четырёх недель. Таким образом, Варан не сможет сыграть за сборную Франции в матчах отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (13 ноября) и Финляндией (16 ноября), а также пропустит ближайшие встречи «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что француз вернётся на поле в матче чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 30 ноября.

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