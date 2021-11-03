«Ливерпуль» — «Атлетико»: Жота открыл счёт

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимает «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). К 15-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Атлетико».
На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. После навеса с фланга от защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда Жота в падении головой вколотил мяч в ворота с близкого расстояния.
«Ливерпуль» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Атлетико» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (4) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
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