«Интер» уверенно обыграл «Шериф» в Лиге чемпионов

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» — «Интер». Встреча группы D прошла на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей поля.

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович открыл счёт в матче. Артуро Видаль отборолся в чужой штрафной, далее сделал пас на радиус, где Брозович на ложном замахе обыграл защитники и низом пробил в самый угол ворот. Защитник «Интера» Милан Шкриньяр увеличил преимущество гостей. Марсело Брозович от угла поля выполнил подачу во вратарскую, откуда Шкриньяр сначала пробил головой — голкипер среагировал, но защитник «Интера» с двух попыток ногой переправил мяч в сетку ворот.

Третий гол итальянского клуба забил чилиец Алексис Санчес. Нападающий молдавского клуба Адама Траоре забил гол престижа на 91-й минуте.

«Шериф» в 4 матчах набрал 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (9) и «Шахтёр» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Интер».