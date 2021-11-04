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Определились четыре команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились четыре команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
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Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам четвёртого тура группового этапа.

По итогам игрового дня 3 ноября к «Баварии» и «Ювентусу», которые во вторник, 2 ноября обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, присоединились «Ливерпуль» и «Аякс».

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Англичане выиграли четвёртый матч подряд и вышли в плей-офф.

«Аякс», в свою очередь, в своём выездном матче четвертого тура обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1. Амстердамский клуб также выиграл четвёртый матч подряд в Лиге чемпионов и вышел в 1/8 финала.

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