Почеттино прокомментировал упущенную победу «ПСЖ» в матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари-Сен» Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча с «РБ «Лейпциг» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Парижане упустили победу в компенсированное время, после того, как пенальти реализовал Кристофер Нкунку.

«Мы видели, как соперник поставил нас в затруднительное положение. Мы виноваты в том, что пропустили в начале матча. Действительно, мы начали не очень хорошо. Во втором тайме мы контролировали игру. Статистика показывает, что мы должны лучше владеть мячом, и, прежде всего, мы должны лучше контролировать матч против команд, способных играть в переходный период, таких как «Лейпциг». Вы должны уметь всё делать», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. На первом месте располагается «Манчестер Сити» (9), третий — «Брюгге» (4). «РБ Лейпциг» (1) занимает 4-е место. Немецкий клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и поборется за право выступить в Лиге Европы.